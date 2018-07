Modro ptico bo leta 2020 dobil neobjavljen mladinski roman

Ljubljana, 25. julija - Skupina Mladinska knjiga vabi avtorje in avtorice, da svoja še neobjavljena dela, ki spadajo v zvrst mladinski roman, do 1. julija 2019 prijavijo na natečaj za književno nagrado modra ptica. Znotraj mladinskega romana je natečaj odprt za vse žanre in vsebine. Natečaj je razpisan šestič, objavljen je dve leti pred podelitvijo nagrade.