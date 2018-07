Na Kitajskem aretacije zaradi škandala s cepivi

Peking, 25. julija - Kitajska policija je zaradi neučinkovitih cepiv aretirala 15 ljudi, med njimi vodjo farmacevtskega podjetja, in zanje odredila pripor. Oblasti so ukrepale po odmevnem škandalu, ki je razjezil kitajsko javnost, saj bi lahko bilo prizadetih več sto tisoč otrok. Sporno je cepivo proti steklini, pa tudi proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju.