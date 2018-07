V naselju prekoračil hitrost za več kot 60 kilometrov na uro

Lukovica, 25. julija - Ljubljanski policisti so pri kontroli prometa v torek ponoči z vozilom provida zaznali prehitro vožnjo 26-letnega voznika osebnega vozila iz Velike Britanije. V naselju Šentvid pri Lukovici so izmerili njegovo povprečno hitrost 114 kilometrov na uro, kjer je dovoljena hitrosti 50 kilometrov na uro. Policisti so voznika pridržali in oglobili.