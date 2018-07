Ryanairovo kabinsko osebje vztraja pri stavki

Dublin, 25. julija - Kabinsko osebje irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair bo danes izvedlo v začetku meseca napovedano stavko, s katero želi doseči višje plače in izboljšanje delovnih pogojev. Za stavko so se dogovorili sindikati iz Belgije, Italije, Portugalske in Španije. V Italiji naj bi stavkali tudi v četrtek, poročajo tuje agencije.