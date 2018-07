Razglasili finaliste za filmsko nagrado lux

Rim, 25. julija - Znani so finalisti za filmsko nagrado lux Evropskega parlamenta. To so Styx avstrijskega režiserja Wolfganga Fischerja, The Other Side of Everything srbske režiserke Mile Turajlić in Woman at War islandskega režiserja Benedikta Erlingssona. Finaliste v je torek v Rimu razkril predsednik parlamenta Antonio Tajani.