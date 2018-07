V Sevnici delna prenova kulturne dvorane

Sevnica, 27. julija - Sevniško kulturno dvorano, ki je del kompleksa tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva in jo upravlja Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, te dni prenavljajo. Delno prenovo v vrednosti nekaj več kot 50.000 evrov nameravajo končati predvidoma do srede septembra, denar zanjo je zagotovila domača občina.