Deutsche Bank potrdila četrtletne poslovne rezultate

Frankfurt, 25. julija - Nemški bančni velikan Deutsche Bank je potrdil minuli teden objavljeno oceno poslovanja v drugem četrtletju, v katerem je banka ustvarila 6,6 milijarde evrov prihodkov in 401 milijon evrov čistega dobička. To je sicer manj kot v enakem obdobju lani, a so rezultati kljub temu pozitivno presenetili analitike.