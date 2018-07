Policija opozarja na direktorske prevare

Kranj, 25. julija - Občasno so finančne družbe in organizacije še vedno tarča spletnih goljufov, ki izvršujejo direktorske prevare. Goljufi v imenu direktorja ali druge odgovorne osebe pošljejo elektronska sporočila oz. navodila o nakazilu od 10.000 do 40.000 evrov na račun v tujini. Na Policijski upravi Kranj opozarjajo, da gre za lažna sporočila.