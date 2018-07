Španija samo v enem dnevu iz morja rešila skoraj 500 pribežnikov

Madrid, 25. julija - Španske reševalne službe so v torek iz Sredozemskega morja rešile skoraj 500 migrantov, ki so poskušali doseči špansko obalo. Kot je sporočila pristojna španska agencija, so na območju Gibraltarske ožine in Alboranskega morja rešili skupno 484 ljudi, ki so bili na 30 provizoričnih plovilih, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.