V Pakistanu odprli volišča za parlamentarne volitve

Islamabad, 25. julija - Ob okrepljenih varnostnih ukrepih so se v Pakistanu danes odprla volišča za parlamentarne volitve. Volišča bodo odprta do 18. uri po lokalnem času (do 15. ure po srednjeevropskem času). Prve neuradne rezultate pričakujejo zvečer, poroča nemška tiskovna agencija dpa.