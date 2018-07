Finance: Ko bom velik, bom direktor velikega podjetja (25. 7.)

Ljubljana, 24. julija - Ko sem bil še otrok, sem vedno rekel, da bom politik ali menedžer. Danes imam za seboj nekaj malega podjetniških in drugih izkušenj in verjamem, da je ustvarjanje in učinkovito vodenje poslov lahko pot do osebnega in širšega družbenega uspeha, v Financah ugotavlja Blaž Abe.