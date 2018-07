Na Debelem rtiču našli utopljeno osebo

Ankaran, 24. julija - Na Debelem rtiču je nekaj pred 15. uro plavalec v morju našel utopljeno osebo. Dežurni pristaniške kapitanije so s plovilom uprave za pomorstvo osebo prepeljali na carinski pomol v Kopru, kjer so jo skupaj z gasilci oživljali do prihoda reševalcev. Oseba ni preživela, poroča uprava za zaščito in reševanje.