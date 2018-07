Gozdni požari v Grčiji terjali že najmanj 74 smrtnih žrtev

Atene, 24. julija - Obsežni gozdni požari na grškem polotoku Atika so terjali že najmanj 74 smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo 164 odraslih in 23 otrok, so danes sporočili grški gasilci. Pogrešajo še več ljudi, tako da bi lahko število žrtev še naraslo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.