Evropske borze končale v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 24. julija - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali večinoma v zelenem. Vlagatelji so po poročanju tujih agencij negotovost glede trgovinskih vojn potisnili nekoliko v ozadje in v teh dneh spremljajo predvsem četrtletne poslovne rezultate večjih podjetij.