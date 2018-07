Deschamps, Zidane ter Simone med nominiranci Fife za trenerja leta

Zürich, 24. julija - Didier Deschamps, ki je na selektorskem mestu Francijo vodil do naslova svetovne prvakinje, in lanski zmagovalec Zinedine Zidane, ki je z Real Madridom tretjič v nizu osvojil ligo prvakov, sta med 11 trenerji, ki so ostali na skrajšanji listi kandidatov Mednarodne nogometne zveze za najboljšega trenerja leta 2018.