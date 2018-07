Ljubljanska borza: Indeks navzgor

Ljubljana, 24. julija - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji danes sklenili za 1,35 milijona evrov prometa. Največ ga je odpadlo na delnice Zavarovalnice Triglav, Krke in Cinkarne Celje. Tečaj delnic Krke je padel za 0,7 odstotka, približno toliko je pridobil tečaj delnic Cinkarne. Precej so pridobile še delnice Save Re in Petrola. Indeks je zrasel za 0,3 odstotka.