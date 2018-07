V Stuttgartu na ogled Kirchnerjeve risbe in grafike

Stuttgart, 25. julija - Oddelek za grafike, risbe in fotografije Mestne galerije Stuttgart hrani bogato zbirko del nemškega ekspresionističnega slikarja in kiparja ter soustanovitelja skupine Die Brücke (Most) Ernsta Ludwiga Kirchnerja. Ob letošnji 80-letnici umetnikove smrti so jih postavili na ogled na razstavi Neznana zbirka. Odprta bo do 21. oktobra.