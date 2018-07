Slovenski naravni parki v novi publikaciji

Ljubljana, 24. julija - Slovenska turistična organizacija (STO) je v sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor ter upravljavci zavarovanih območij predstavila publikacijo Naravni parki v Sloveniji. V njej so predstavljena naravi in obiskovalcem prijazna doživetja v 18 zavarovanih območjih Slovenije, so pojasnili na okoljskem ministrstvu.