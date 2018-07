Kranjec in Hadalin na pripravah na Rogli

Zreče, 24. julija - Slovenska alpska smučarja Žan Kranjec in Štefan Hadalin se v teh dneh intenzivno pripravljata na Zreškem Pohorju. Poletni del sezone je bil v večji meri namenjen kondicijskim treningom, v nedeljo pa se bo slovenska reprezentanca odpravila na sneg v švicarski Saas-Fee, kjer bo ostala do 6. avgusta, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.