Incident s solzivcem prekinil 16. etapo Toura

Montpellier, 24. julija - Organizatorji kolesarske dirke po Franciji so po kakšnih 30 km začasno prekinili današnjo 16. etapo Toura med Carcassonnom in Bagneres-de-Luchonom, dolgo 218 km, potem ko je prišlo do incidenta, ko so kmetje v znamenje protesta na traso zvalili bale sena, nato pa je policija uporabila solzivec v bližini glavnine kolesarjev, poroča radio Tour.