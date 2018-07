Lokalne volitve: Jeseni bodo v 27 občinah volili tudi predstavnike narodnih skupnosti

pripravil Mitja Volčanšek

Ljubljana, 29. julija - V okviru jesenskih lokalnih volitev bodo v skupno 27 občinah potekale tudi volitve občinskih svetnikov narodnih skupnosti, in sicer italijanske in madžarske manjšine ter romske skupnosti. Vloga svetnikov narodnosti je med drugim v nadziranju udejanjanja pravic manjšin, same volitve pa imajo tudi svoje posebnosti.