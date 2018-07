Tudi mariborsko delovno sodišče pritrdilo, da gasilcem v nočnem turnusu pripada višje nadomestilo za prehrano

Ljubljana, 24. julija - Mariborsko delovno sodišče je pritrdilo poklicnim gasilcem, ki že več let opozarjajo, da bi jim moralo za čas nočnega dela pripadati 50 odstotkov višje nadomestilo za prehrano. V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije so prepričani, da so s tem direktorji poklicnih gasilskih enot ostali brez izgovora, da za izplačilo nimajo pravne podlage.