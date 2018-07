Incident prekinil 16. etapo Toura

Montpellier, 24. julija - Organizatorji kolesarske dirke po Franciji so po kakšnih 30 km začasno prekinili današnjo 16. etapo Toura med Carcassonnom in Bagneres-de-Luchonom, dolgo 218 km, potem ko je prišlo do incidenta, v katerem je nekdo v glavnino kolesarjev vrgel solzivec, poroča radio Tour. Etapo so zdaj nadaljevali za tako imenovanim varnostnim avtomobilom.