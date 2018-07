V Londonu opravili četrtfinalni žreb pokala Fed za leto 2019

London, 24. julija - V Londonu so danes opravili žreb četrtfinalnih parov ženskega teniškega pokala Fed za leto 2019. Četrtfinalni pari elitne svetovne skupine so Češka - Romunija, Belgija - Francija, Nemčija - Belorusija in ZDA - Avstralija. Četrtfinalne tekme bodo na sporedu 9. in 10. februarja prihodnje leto.