SBI TOP s padcem

Ljubljana, 24. julija - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je sredi dneva na Ljubljanski borzi pod izhodiščem, kamor so ga potisnile Krkine delnice. Te so v prvi kotaciji edine, ki beležijo padec, so pa vlagatelji s Krkinimi delnicami opravili največ prometa. Večina delnic indeksa je sicer ostala na izhodiščni vrednosti.