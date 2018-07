Newyorški galerist po naključju kupil šest domnevno De Kooningovih slik

New York, 24. julija - Newyorški galerist in trgovec z umetninami David Killen, ki je za vsebino depozitne omare v mestecu Ho-Ho-Kus v ameriški zvezni državi New Jersey odštel 15.000 dolarjev, meni, da je v njej našel tudi šest slik ameriškega umetnika nizozemskega rodu Willema de Kooninga. Slike namerava konec letošnjega in v začetku prihodnjega leta dati na dražbo.