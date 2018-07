Laibach in Severna Koreja si šepetata prepovedane besede

Dunaj, 24. julija - V dunajski galeriji fotografske umetnosti Photon so postavili razstavo Prepovedana šepetanja: Laibach in Severna Koreja, ki med drugim pripoveduje o gostovanju skupine Laibach v Severni Koreji pred tremi leti. Na ogled bo do 10. avgusta, nato pa jo bodo 6. septembra, dan pred koncertom zasedbe v Križankah, odprli še v ljubljanskem Photonu.