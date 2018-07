Tajski dečki na slovesnosti v budističnem templju

Bangkok, 24. julija - Tajski dečki, ki so jih pred dnevi rešili iz poplavljene jame na severu Tajske, so se danes udeležili slovesnosti v enem od budističnih templjev, kjer so se duhovom zahvalili za rešitev in počastili spomin na potapljača, ki je umrl med reševalno akcijo, poročajo tuje tiskovne agencije.