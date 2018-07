V Kidričevem domačin z nožem zabodel moškega

Maribor, 24. julija - Minulo noč malo pred polnočjo sta se v stanovanju v Kidričevem sprla 62-domačin in 51-letni Ptujčan. Med prepirom je starejši s kuhinjskim nožem zabodel mlajšega v prsni koš in ga poškodoval. Policisti so domnevnega osumljenca prijeli in zoper njega zaradi poskusa uboja odredili pridržanje.