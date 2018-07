V Zagrebu poslej tudi hotel za rastline

Zagreb, 24. julija - V priljubljenem zagrebškem kinu Europa so odprli prvi hotel za rastline, kamor lahko ljudje prinesejo svoje rastline, ko gredo na dopust. V kinu tako poudarjajo, da za zalivanje cvetočih rož in okrasnih rastlin ni več treba prositi sosedov, prijateljev in sorodnikov, saj zanje brezplačno skrbijo v hotelu.