Svetovna premiera muzikala Zvezda je rojena z Lady Gaga v Benetkah

Benetke, 24. julija - Filmski muzikal Zvezda je rojena (A Star is Born) z Lady Gaga v glavni vlogi bo svetovno premiero doživel na letošnjem beneškem filmskem festivalu, 31. avgusta. Remake muzikala, v katerem je leta 1976 blestela Barbra Streisand, ne bo v tekmovalnem programu in se tako ne bo potegoval za zlatega leva, so sporočili s festivala.