Predlog uredbe o plovbi na Dravi ni po pričakovanjih lokalne skupnosti

Maribor, 29. julija - Občine Maribor, Ruše in Selnica ob Dravi si že vrsto let prizadevajo za sprostitev prepovedi plovbe z motornimi plovili po Dravi, saj bi rade reko izkoriščale v turistične in transportne namene. Na ministrstvu za okolje in prostor so zdaj pripravili predlog uredbe za to področje, a ta ni v skladu s pričakovanji lokalnih skupnosti.