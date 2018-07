Za povezavo izobraževanja s potrebami trga dela 21,4 milijona evrov

Ljubljana, 24. julija - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za program Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2018-2022. Za izvedbo programa bo namenjenih 21,4 milijona evrov, so sporočili iz omenjene vladne službe.