Vreme: Povečini sončno

Ljubljana, 24. julija - Danes in v sredo bo povečini sončno, popoldne bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Danes bo predvsem v severovzhodni Sloveniji še pihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.