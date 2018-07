Največji zaslužkarji v glasbeni industriji irski rockerji U2

New York, 24. julija - Na vrh seznama največjih glasbenih zaslužkarjev v ZDA v lanskem letu, ki ga je objavila revija Billboard, se je zavihtela skupina U2. Na račun njenih članov se je lani steklo 54,4 milijona dolarjev, predvsem po zaslugi svetovne turneje, s katero so obeležili 30-letnico izida svojega najbolj vplivnega albuma The Joshua Tree.