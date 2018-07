Azijske borze višje

Tokio, 24. julija - Indeksi na azijskih borzah so se danes povzpeli višje. Vlagatelji v pozitivnem vzdušju pričakujejo objave poslovnih rezultatov družb, ki se bodo nadaljevale v prihodnjih tednih. Najbolj optimistični so na Kitajskem, kjer oblasti napovedujejo spodbudnejšo fiskalno politiko in nižje davke za podjetja.