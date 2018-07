Število smrtnih žrtev požarov v Grčiji naraslo na 50

Atene, 24. julija - Obsežni gozdni požari v Grčiji, ki so ušli izpod nadzora, so po najnovejših podatkih zahtevali najmanj 50 smrtnih žrtev. Število žrtev je močno naraslo, potem ko so blizu kraja Rafina odkrili trupla 26 umrlih v požaru, je potrdil namestnik tamkajšnjega župana Girgos Kokolis, poroča nemška tiskovna agencija dpa.