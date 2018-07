Ljubljana, 24. julija - Hokejskemu klubu Olimpija se je pridružil še branilec Aleš Kranjc, ki je med drugim igral na Češkem, v Nemčiji in na Švedskem. Barve Slovenije je zastopal na desetih svetovnih prvenstvih in na olimpijskem turnirju v Sočiju leta 2014, so prek Twitterja sporočili iz ljubljanskega kluba.