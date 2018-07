Newyorške borze neenotno

New York, 23. julija - Newyorške borze so današnje poslovanje sklenile neenotno. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so vlagatelji po oceni borznih analitikov še vedno nekoliko previdni zaradi zadnjih izjav ameriškega predsednika Donalda Trumpa o trgovinskih vojni, nekaj več optimizma in naraščanja vrednosti delnic pa je bilo zaznati v tehnološkem sektorju.