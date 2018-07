V naletu vozil na severni ljubljanski obvoznici trije poškodovani

Ljubljana, 23. julija - Na severni ljubljanski obvoznici je danes nekaj pred 14. uro prišlo do naleta štirih osebnih avtomobilov, pri čemer so se trije ljudje poškodovali, je objavila Uprava RS za zaščito in reševanje. Posredovali so ljubljanski gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem in posuli iztekle motorne tekočine.