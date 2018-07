Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 23. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti pred počivališčem Lom, med Uncem in Logatcem, proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, kjer nastajajo zastoji. Na gorenjski avtocesti so zastoji med Povodjem in Torovim proti Kranju. Zaradi del je zaprt en vozni pas.