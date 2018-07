Slovenski rokometni upi v nadaljevanju z Nemci in Islandci

Celje, 23. julija - Slovenska moška rokometna reprezentanca je z odliko opravila skupinski del evropskega prvenstva do 20 let v Celju, po zmagah nad Norveško, Izraelom in Srbijo pa se bo v drugem delu pomerila z Nemčijo in Islandijo. V torek bo najprej igrala proti Nemčiji, naslednji dan proti Islandiji, obe tekmi v dvorani Zlatorog pa se bosta pričeli ob 19. uri.