Ljubljanska borza z malenkostnim padcem

Ljubljana, 23. julija - Indeks SBI TOP je današnje trgovanje na Ljubljanski borzi končal tik pod gladino. Največji padec so zabeležile delnice Telekoma Slovenije, ki so se pocenile za 2,25 odstotka. Vlagatelji so opravili za 783.100 evrov prometa, največ z delnicami Telekoma, in sicer za 273.950 evrov.