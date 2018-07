Atraktivni nasprotniki ob morebitnem napredovanju slovenskih klubov v evropski ligi

Lozana, 23. julija - Na sedežu Evrope nogometne zveze so izžrebali pare 3. kroga kroga kvalifikacij za evropsko ligo, ki bodo na sporedu 9. in 16. avgusta. Vsi štirje slovenski klubi v tekmovanju so dobili morebitne atraktivne nasprotnike, v kolikor bodo uspešno prestali drugi krog.