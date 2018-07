Pred začetkom mednarodne konference o aidsu opozorila, da boj še ni končan

Amsterdam, 23. julija - Ob začetku 22. mednarodne konference o aidsu v Amsterdamu se je v mestu danes že zbralo več tisoč raziskovalcev, aktivistov in obolelih za virusom. Med njimi glasna glasnika v boju proti bolezni, glasbenik Elton John in britanski princ Harry. Pred začetkom konference so strokovnjaki opozorili, da boj še ni končan.