Motorist po divjanju na avtocesti bežal pred policisti

Koper, 23. julija - Koprska prometna policija sta v sredo na primorski avtocesti pri počivališču Studenec opazila motorno kolo brez registrske tablice in ga začela ustavljati. Motorist se na znake policistov ni odzval in pospešil na več kot 220 kilometrov na uro. Ljubljančana so ustavili šele v okolici Sežane, zdaj ga čaka odvzem vozniškega dovoljenja.