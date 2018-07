Od Pirana do Triglava za pomoč Pediatrični kliniki

Ljubljana, 25. julija - Osebni trener in športni motivator Tibor Pranjić bo v četrtek začel ekstremni dobrodelni podvig, s kolesom in peš namerava premagati razdaljo od Pirana do vrha Triglava. Na cilj 230 kilometrov dolge poti bo prispel v petek, s projektom bo zbiral donacije za Pediatrično kliniko. V petek se mu lahko zainteresirani pridružijo na Tominškovi poti.