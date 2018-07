Migranti ne krnijo belokranjskega turizma

Metlika, 23. julija - V Beli krajini zaradi migrantske poti, ki preči mejno Kolpo, ni nobenega izrednega stanja, so se na poročanje nekaterih medijev odzvali belokranjski turistični delavci. Belokranjski turizem je nasprotno v prvih petih mesecih letos praktično dosegel lanski obisk, ko so glede na predlani zabeležili 30-odstotno rast prenočitev, so poudarili.