Lanski dobiček Taluma v rezerve

Kidričevo, 23. julija - Skupščina družbe Talum je danes odločila, da se bilančni dobiček, ki je bil ob koncu 2017 pri 1,1 milijona evrov, v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička. Skupščina je s podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe obenem potrdila in odobrila njuno delo v lanskem poslovnem letu, so za STA povedali v kidričevski tovarni aluminija.