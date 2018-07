EU okrepila pomoč Švedski pri obvladovanju požarov

Bruselj/Stockholm, 23. julija - Evropska komisija je okrepila pomoč Švedski pri obvladovanju gozdnih požarov. Italija, Francija, Nemčija, Litva, Danska, Portugalska, Poljska in Avstrija so zagotovile sedem letal za gašenje požarov, sedem helikopterjev, 60 vozil in preko 340 strokovnjakov, so sporočili iz Bruslja.